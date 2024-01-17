Одеська поліція розшукує 14-річного хлопця (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 2 розшукується 14-річний Олег Кройтер, який сьогодні, 17 січня, пішов з центру реабілітації та наразі його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 168 см, блакитні очі, темне коротке волосся.

Був вдягнутий: у чорні куртку та кросівки, на шиї зелена пов’язка.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчика, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону (094) 954 31 02, (097) 647 19 40 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області