Одеська поліція розшукує 14-річного хлопця (фото)
Одеським районним управлінням поліції № 2 розшукується 14-річний Олег Кройтер, який сьогодні, 17 січня, пішов з центру реабілітації та наразі його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст 168 см, блакитні очі, темне коротке волосся.
Був вдягнутий: у чорні куртку та кросівки, на шиї зелена пов’язка.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчика, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону (094) 954 31 02, (097) 647 19 40 або на спецлінію «102».
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet