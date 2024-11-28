Одеська поліція розшукує 14-річного втікача з медзакладу (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 14-річного жителя Одеси Максима Осауленка, який сьогодні, 28 листопада, втік з медичного закладу в Київському районі міста.

Прикмети: зріст 175 см, худорлявий, волосся темне та кучеряве, середньої довжини.

Був одягнений в темні джинси, синє худі, чорну куртку та взутий в білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопця, просимо повідомити до Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону +380 (4877) 9 49 62 або на спецлінію поліції 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області