Одеська поліція розшукує 15-річну давчину (фото)

Відділом поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 15-річної жительки Хаджибейського району міста Одеси, Каріни Ланощук, яка пішла з дому вчора, 23 лютого, та досі не повернулась. Нині місцеперебування дівчини невідоме.

Прикмети: худорлявої статури, зріст 160 см, має темно-русяве довге волосся та сіро-зелені очі.

Була одягнена: в чорну куртку з білим хутром, темні джинси та взута в чорні черевики.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дівчини, просимо повідомити до відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 за номером телефону 048 765-75-27 або на спецлінію «102».

Відділ комунікації ГУНП в Одеській області