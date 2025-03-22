Одеська поліція розшукує чотирьох малолітніх хлопців, які втекли з реабілітаційного центру (фото)
Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 11-річного Артема Стоянова, 12-річного Данила Приходченка, 14-річного Артема Щетініна та 13-річного Олексія Спешилова, які сьогодні, 22 березня, втекли з реабілітаційного центру в Київському районі Одеси і наразі місцезнаходження хлопців невідоме.
Артем Стоянов прикмети: зріст 150 см, світле коротко стрижене волосся.
Особливі прикмети: шрам на правій щоці у вигляді букви «Т».
Одягнений в: чорну кофту.
Данило Приходченко прикмети: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся темно-русяве, коротко стрижене.
Одягнений в: чорний одяг.
Артем Щетінін прикмети: світло-коричневе коротке волосся, зріст близько 150 см, худорлявої статури.
Одягнений в: сіру кофту та спортивні штани.
Олексій Спешилов прикмети: зріст близько 150 см, темне коротке волосся, очі карі.
Одягнений в: чорні кофту та джинси, взутий у кросівки.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопців, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet