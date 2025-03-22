Одеська поліція розшукує чотирьох малолітніх хлопців, які втекли з реабілітаційного центру (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 11-річного Артема Стоянова, 12-річного Данила Приходченка, 14-річного Артема Щетініна та 13-річного Олексія Спешилова, які сьогодні, 22 березня, втекли з реабілітаційного центру в Київському районі Одеси і наразі місцезнаходження хлопців невідоме.

Артем Стоянов прикмети: зріст 150 см, світле коротко стрижене волосся.

Особливі прикмети: шрам на правій щоці у вигляді букви «Т».

Одягнений в: чорну кофту.

Данило Приходченко прикмети: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся темно-русяве, коротко стрижене.

Одягнений в: чорний одяг.

Артем Щетінін прикмети: світло-коричневе коротке волосся, зріст близько 150 см, худорлявої статури.

Одягнений в: сіру кофту та спортивні штани.

Олексій Спешилов прикмети: зріст близько 150 см, темне коротке волосся, очі карі.

Одягнений в: чорні кофту та джинси, взутий у кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопців, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області