Одеська поліція розшукує малолітніх Артема Стоянова та Олексія Ковальчука (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 11-річного Артема Стоянова та 10-річного Олексія Ковальчука, які сьогодні, 22 липня, пішли з дитячої лікарні в Київському районі Одеси та наразі їх місцезнаходження невідоме.

Прикмети Артема: зріст близько 150 см, худорлявої статури, світло-русяве волосся, блакитні очі.

Був одягнений: у зелену футболку та яскраві шорти.

Прикмети Олексія: зріст близько 140 см, худорлявої статури, світле, коротке волосся, блакитні очі.

Був одягнений: у синю футболку.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопчиків, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону +380 (4877) 9 49 62 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області