Одеська поліція розшукує малолітніх втікачів з реабілітаційного центру (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 11-річного Артема Стоянова та 12-річного Данила Приходченка, які сьогодні, 12 травня, втекли з реабілітаційного центру в Київському районі Одеси.

Прикмети Артема Стоянова: зріст 150 см, коротко стрижене волосся пофарбоване в бордовий колір.

Особливі прикмети: має шрам на правій щоці у вигляді букви «Т» та гіпс на правій руці.

Був одягнений в штани гірчичного кольору, чорну кофту з капюшоном та взутий у кросівки.

Прикмети Данила Приходченка: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся пофарбоване в бордовий колір, коротко стрижене.

Був одягнений в джинси та темну кофту.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопців, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області