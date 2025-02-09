Одеська поліція розшукує малолітнього 12-річного хлопця (фото)

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 12-річного Станіслава Цуркана, який вчора, 8 лютого, пішов з дому в Пересипському районі міста та наразі місцезнаходження хлопця невідоме.

Прикмети: волосся чорного кольору, зріст близько 140 см, карі очі.

Одягнений: в синю куртку, штани та взутий у білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо повідомити до Відділу поліції №3 ОРУП № 1 за номером телефону 0 (4877) 9 49 70 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області