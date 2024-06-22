Одеська поліція розшукує малолітнього хлопця (фото)

Відділенням поліції №1 Одеського районного управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 12-річного жителя Одеси Вадима Божко, який вчора, 21 червня, ввечері, пішов з дому та досі не повернувся. Наразі місцезнаходження хлопця невідоме.

Прикмети: зріст – 120 см, худорлявої статури, темно-русяве волосся, очі – карі.

Був одягнутий: футболка чорного кольору з червоним надписом на спині, спортивні штани чорного кольору, кросівки чорного кольору в сітку.

Мобільного телефону при собі не має.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопчика, просимо повідомити до чергової частини відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону 0 (4877) 9 49 66 або на спецлінію «102».

Одеське районне управління поліції №1