Одеська поліція розшукує малолітнього хлопця (фото)

Відділом поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 встановлюється місцезнаходження 9-річного Петровського Іллі, який 30 серпня близько 19 години, зник по дорозі до пляжу «Ланжерон».

Прикмети: зріст 130 см, волосся коротке світле, очі сіро-блакитні, худорлявої тілобудови.

Був одягнений: в салатову футболку, шорти чорні по бокам з сірими вставками та крокси сірого кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо зателефонувати до територіального підрозділу поліції за номером (048) 722 45 42 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області