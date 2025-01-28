Одеська поліція розшукує малолітнього хлопця (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 13-річного Данила Шишкіна, який сьогодні, 28 січня, втік з реабілітаційного центру в Київському районі Одеси і наразі місце знаходження хлопця невідоме.

Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, очі карі, волосся пофарбоване в бордовий колір.

Одягнений: чорну куртку, чорне худі, широкі штани та футболку.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області