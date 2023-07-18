Одеська поліція розшукує малолітнього хлопця (фото)

Відділом поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюється місцезнаходження Богдана Черкашина, 2012 р. н., який сьогодні вийшов з дому у невідомому напрямку і зник.

Прикмети: зріст 146 см, худорлявої статури, блакитні очі, зачіска під «шапочку».

Був одягнений: у чорні шорти із зображенням акул, темно-синю футболку з салатовими літерами, чорні шкіряні сандалі з візерунками.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопчика, просимо повідомити до відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 за телефоном (048) 779 42 55 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області