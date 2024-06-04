Одеська поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 2 розшукується 17-річний Роман Георгієвський, який вчора, 3 червня, повідомив, що прямує до Києва, та з 6-ї години ранку, 4 червня, перестав виходити на зв’язок.

Був одягнений: футболка, джинси та кросівки чорного кольору, темно-синя куртка.

Прикмети: на вигляд 18-років, середньої статури, світлі очі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопця, просимо повідомити до Одеського районного управління поліції № 2 за номером телефону 0 (97) 647 19 40 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області