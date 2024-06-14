Одеська поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області розшукується 13-річний мешканець Пересипського району Ульянов Владлен, який ввечері 12 червня пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 13-14 років , зріст 150-155 см, худорлявої статури, карі очі, темне волосся.

Може бути одягнений: у зелені шорти та чорні кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номерами телефонів: (048) 779-42-88, 779-49-70, +380 (96) 432-67-82 або на спецлінію «102».

Головне управління Національної поліції в Одеській області