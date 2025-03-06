Одеська поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділенням поліції №3 Одеського районного управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 17-річного жителя Одеси Володимира Воробйова, який, вчора, 5 березня, ввечері пішов з дому та досі не повернувся.

Прикмети: зріст 170 см, спортивної статури, карі очі, темне коротке волосся.

Особливі прикмети: має татуювання на лікті правої руки у вигляді павутиння.

Був одягнутий: в темну куртку, білі штани та светр.

За попередньою інформацією правоохоронців хлопець може перебувати у столиці.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування хлопця, просимо повідомити до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 за номером телефону 048-779-42-52 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області