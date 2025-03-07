Одеська поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділенням поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 16-річного жителя Одеси Радіона Журкіна, який ввечері 5 березня пішов із дому й досі не повернувся.

Прикмети: зріст 175-180 см, худорлявої статури, карі очі, світле волосся.

Був одягнений в коротку чорну демісезонну куртку з капюшоном, темні штани та взутий в чорно-білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування хлопця, просимо повідомити до відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону 048-779-42-52 або на спецлінію 102.

Головне управління Національної поліції в Одеській області