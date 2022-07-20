Одеська поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 2 розшукується мешканець села Яськи Головченко Іван, 2005 р.н., який 5 липня пішов з дому і зник.

Прикмети: середньої статури, русяве коротке волосся.

Був одягнений: в чорну футболку, чорні шорти та чорне взуття.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до Одеського районного управління поліції №2 за номером: (097) 647 19 40 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області