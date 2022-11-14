Одеська поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділом поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 розшукується Козачук Юрій, 2004 р.н, який 11 листопада пішов з дому та досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 17-19 років, зріст близько 170-175 см, худорлявої статури, коротке русе волосся, блакитні очі.

Був одягнений: у чорні штани, темну куртку та різнокольорові кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номерами телефонів (048)779-42-88, 0 (68) 903 68 57 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області