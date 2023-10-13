Одеська поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділом поліції N°3 Одеського районного управління поліції N°1 встановлюється місце знаходження 16-річного Жили Владислава, який 6 жовтня пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 150 см, худорлявої статури, темно-русяве волосся, карі очі.

Був одягнений: у коричневу кофту, чорні штани та темні кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, просимо повідомити до територіального відділу поліції за телефонами (048) 779 42 88, (093) 044 98 40 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області