Одеська поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області розшукується 15-річний Дорич Сергій, який вчора, 17 жовтня, пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 16-17 років , зріст 175-178 см, худорлявої статури, карі очі, коротке темне волосся.

Був одягнений: у білу футболку, чорні джинсові шорти, сірі кросівки та чорну джинсову куртку.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номерами телефонів: (048) 779-42-88, 779-49-70, +380 93 044 9840 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області