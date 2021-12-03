Одеська поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділом поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 розшукується Герасим Єній, мешканець м.Чорноморськ, 2006 р.н, який 30 листопада пішов з дому та досі не повернувся.

Прикмети: худорлявої статури, зелені очі, русе довге волосся, зріст близько 180-186 см.

Був одягнений: у темно-синю куртку, синю в’язану шапку.

Особливі прикмети: родимки на лівому плечі та грудині.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до відділу поліції № 2 Одеського РУП №2 за номерами телефону 048 7794795, 04868 60202 або на спецлінію 102.

Поліція Одеської області