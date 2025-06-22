Одеська поліція розшукує неповнолітнього, який самовільно залишив медичний заклад (фото)

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області розшукується 14-річний житель Пересипського району Куліковський Олександр, який вночі 21 червня самовільно залишив медичний заклад.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст приблизно 186 см, щільної статури, коротке та світле волосся.

Може бути одягнений: у чорні шорти, різнокольорову футболку.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номерами телефонів: (048) 779 42 88, 779 49 70, (063) 462 05 01 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області