Одеська поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Відділом поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується 17-річна Куйбіда Діана, яка 18 січня покинула місце мешкання та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст 165 см., худорлявої статури, русяве волосся, карі очі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до територіального відділу поліції за телефоном (048) 779-49-68 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області