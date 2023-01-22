Одеська поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)
Відділом поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується 17-річна Куйбіда Діана, яка 18 січня покинула місце мешкання та до теперішнього часу не повернулася.
Прикмети: зріст 165 см., худорлявої статури, русяве волосся, карі очі.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до територіального відділу поліції за телефоном (048) 779-49-68 або на спецлінію «102».
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet