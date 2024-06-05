Одеська поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 14-річної жительки Одеси Аліни Паширової, яка сьогодні, 5 червня, вранці пішла з дому та наразі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст близько 164 см, світле довге волосся, середньої тілобудови, очі блакитні.

Була одягнена: чорна футболка із зображенням героїв мультфільму Шрека чи Бетмена та чорні штани. З собою має рюкзак чорного кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дівчини, просимо повідомити до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону +380 (4877) 9 49 62 або на спецлінію «102».

Головне управління Національної поліції в Одеській області