Одеська поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)
Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 14-річної жительки Одеси Аліни Паширової, яка сьогодні, 5 червня, вранці пішла з дому та наразі її місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст близько 164 см, світле довге волосся, середньої тілобудови, очі блакитні.
Була одягнена: чорна футболка із зображенням героїв мультфільму Шрека чи Бетмена та чорні штани. З собою має рюкзак чорного кольору.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дівчини, просимо повідомити до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону +380 (4877) 9 49 62 або на спецлінію «102».
Головне управління Національної поліції в Одеській областіTweet