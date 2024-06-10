Одеська поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Вдділом поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 встановлюється місцезнаходження 16-річної жительки міста Чорноморськ Дарʼї Чмелик, яка вчора, 9 червня, пообіді пішла з дому і досі не повернулась.

Була одягнена: біла футболка, джинсові шорти, білі кросівки.

Прикмети: середньої статури, чорне волосся, блакитні очі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дівчини, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону 0 (97) 647 19 40 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області