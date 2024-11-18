Одеська поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 15-річної Анастасії Закусіло, яка ввечері 18 листопада пішла з медичного закладу в Київському районі міста та наразі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст близько 165 см, худорлявої статури, очі зелені, волосся темне.

Була одягнена у пальто кофейного кольору, костюм бордового кольору та взута у крокси чорного кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дівчини, просимо повідомити до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону 048 779 49 62 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області