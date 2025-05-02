Одеська поліція розшукує п’ятьох дітей, які втекли з дитячих закладів (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 11-річного Артема Стоянова, 12-річного Данила Приходченка, 14-річного Богдана Приходченка, 13-річної Вероніки Пшеничної та 14-річного Данила Шишкіна, які вчора, 1 травня, втекли з дитячих закладів у Київському районі Одеси.

Прикмети Артема Стоянова: зріст 150 см, коротко стрижене волосся, пофарбоване в бордовий колір.

Особливі прикмети: шрам на правій щоці у вигляді букви «Т» та гіпс на правій руці.

Був одягнений в сині спортивні штани, чорний светр та взутий у кросівки.

Прикмети Данила Приходченка: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся пофарбоване в бордовий колір, коротко стрижене.

Був одягнений в сині спортивні штани, синю кофту та взутий в яскраві кросівки.

Прикмети Богдана Приходченка: зріст приблизно 140 см, русяве коротке волосся, худорлявої статури.

Був одягнений в темну кофту.

Прикмети Вероніки Пшеничної: зріст 160 см, худорлявої статури.

Була одягнена в чорні куртку, худі та штани, взута в чорне взуття.

Прикмети Данила Шишкіна: зріст 153 см, середньої статури, волосся чорного кольору.

Був одягнений у помаранчеву футболку, камуфляжні шорти.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дітей, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області