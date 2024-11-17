Одеська поліція розшукує зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 17-річного жителя Київського району, Ярослава Забари, який вчора, 15 листопада, пішов з дому і наразі місцезнаходження хлопця невідоме.

Прикмети: зріст 168 см, худорлявої тілобудови, волосся каштанове.

Імовірно одягнений: у сіру куртку з жовтими вставками, батник чорного кольору, джинси.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області