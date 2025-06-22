Одеська поліція розшукує зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

Відділенням поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 встановлюється місцезнаходження 17-річного Максима Бессмільного, жителя села Дачне, який вчора, 21 червня, пішов з дому і зник.

Прикмети: зріст 170 см, чорне волосся, карі очі.

Особливі прикмети: має татуювання на шиї та правій руці.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування хлопця, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону (097) 647 19 40 або на спецлінію 102.

Головне управління Національної поліції в Одеській області