Одеська поліція розшукує зниклу 13-річну дівчинку (фото)

Сектором поліцейської діяльності № 1 Одеського районного управління поліції № 2 встановлюється місцезнаходження 13-річної Еліни Пустовіт, яка сьогодні, 4 липня, пішла з дому та досі не повернулась.

Прикмети: зріст 165 см, середньої статури, темне та довге волосся, карі очі

Була одягнута: чорні джинси, сіру кофту, взута в чорні кросівки

При собі мала рюкзак чорного кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дівчинки, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону +38 (097) 647 19 40 або на спецлінію 102.

Головне управління Національної поліції в Одеській області