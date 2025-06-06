Одеська поліція розшукує зниклу 15-річну дівчину (фото)
Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 15-річної Аліни Канц, яка 3 червня, пішла з дому в Київському районі Одеси та досі не повернулась.
Прикмети: зріст 152 см, середньої тілобудови, має коротке русяве волосся.
Була одягнена: сірі джинси та кофту, взута в чорні кросівки.
При собі має чорну сумку.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо звернутись до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet