Одеська поліція розшукує зниклу неповнолітню дівчину (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 2 встановлюється місцезнаходження 14-річної Надії Судакової з села Великий Дальник, яка сьогодні, 30 вересня, пішла з дому і зникла.

Прикмети: зріст 160, довге та світле волосся.

Була одягнена у світлі джинси, светр, чорно-бежеву сорочку, взута в чорно-білі кросівки. Мала при собі червону парасольку.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дівчини, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону (097) 647 19 40 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області