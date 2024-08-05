Одеські поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій загинув мотоцикліст та травмувався його пасажир

Трагічна автопригода сталась вчора, 4 серпня, близько 21-ї години на перехресті вулиць Канатної та Малої Арнаутської.

Попередньо поліцейські встановили, що 21-річний водій мотоцикла, рухався з боку вулиці Малої Арнаутської, здійснив проїзд на заборонений сигнал світлофора і допустив зіткнення з двома автомобілями «Honda» та «Volkswagen», які в той час їхали на зелене світло з боку вулиці Канатної назустріч один одному.

На місці дорожньо-транспортної пригоди медики намагалися врятувати мотоцикліста, але, на жаль, від отриманих травм він помер. Крім цього, травмувався 18-річний пасажир керманича двоколісника. Його госпіталізували без свідомості з різними травмами, зокрема черепно-мозковою, та переломами кісток тазу й нижніх кінцівок. 34-річна та 40-річна жінки, які були за кермом «Honda» та «Volkswagen» не постраждали. Обох кермувальниць перевірили на стан спʼяніння, вони були тверезі.

Слідчі з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. В рамках провадження транспортні засоби поміщено на арештмайданчик та призначено низку експертиз. Встановлюються повні обставини автопригоди.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і не наражати на небезпеку ні себе, ні оточення.

Одеське районне управління поліції № 1