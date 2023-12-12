одеські поліцейські розслідують обставини пожежі та загибелі чоловіка у гуртожитку

Подія сталася сьогодні близько п’ятої години на вулиці Академіка Воробйова.

Унаслідок пожежі, яка сталася на другому поверсі будівлі, повністю згоріла одна з кімнат та частково пошкоджено коридор. Попередньо, загоряння сталося унаслідок необережного поводження з електроприладами.

Після приборкання вогню працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили у згорілій кімнаті тіло громадянина, який в ній проживав. Попередня причина смерті чоловіка – термічні опіки.

З місця події слідчі відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 вилучили електричний обігрівач та фрагменти кабелю з термічними пошкодженнями, які будуть скеровані на експертизу.

За даним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження буде призначено пожежно-технічну та судово-медичні експертизи для встановлення причин виникнення пожежі та смерті чоловіка.

Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Досудове розслідування триває.

Одеське районне управління поліції № 1