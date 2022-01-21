Одеською поліцією розшукується неповнолітній хлопець (фото)

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується неповнолітній Кусівський Кирило, 2005 р.н, який 17 січня пішов з дому та досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 175-180 см, середньої статури, коротке русяве волосся.

Був одягнений: у синю шапку, чорну куртку з капюшоном, сині джинси та коричневі чоботи.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до Суворовського ВП за номерами телефонів (048)779-42-88, +380 68 903 6857 або повідомити на спецлінію «102».

Поліція Одеської області