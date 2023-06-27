Одна людина загинула і троє травмовано у зіткненні позашляховика та вантажівки на Одещині (фото)

Аварія сталася 25 червня, близько сьомої години вечора на виїзді із міста Татарбунари.

Попередньо правоохоронці встановили, що 48-річний ізмаїльчанин, рухаючись на позашляховику у напрямку міста Ізмаїл, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з вантажівкою під керуванням 56-річного мешканця Миколаєва.

Унаслідок ДТП водій позашляховика загинув. Керманич вантажівки та дві пасажирки транспортних засобів віком 18 та 44 років із травмами різного ступеня тяжкості каретою швидкої допомоги були доставлені до районної лікарні.

Водія вантажівки перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.

«Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці помістили транспортні засоби на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Слідство триває», – зазначив начальник відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Віктор Дудка.

Правоохоронці закликають водіїв бути уважними за кермом та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, адже від цього залежить здоров’я та життя не тільки ваше, а й оточення.

ГУ Національної поліції в Одеській області