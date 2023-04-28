Одна людина загинула, п’ятеро травмувались у масштабній ДТП на Прикарпатті (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась у Калуші. У результаті зіткнення мотоцикла та двох автомобілів одна людина загинула в лікарні, ще п’ятьох доставлено до медичного закладу.

Автопригода трапилась 27 квітня близько 19:40. На автодорозі державного значення Н-10 «Стрий – Чернівці – Мамалига», 36-річний мешканець Дубівської територіальної громади, керуючи мотоциклом «Kawasaki», здійснював маневр обгону на заокругленій ділянці дороги. Водій виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «Seat Ibiza».

У результаті, іномарка виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулась з іншим автомобілем «Toyota Camry». Останнім керував житель Новицької ТГ, 1988 року народження.

В результаті аварії до медзакладу доставлено водія та пасажира мотоцикла, керманича та пасажира «Seat Ibiza» та водія і пасажира автомобіля «Toyota Camry». 29-річна водійка «Seat Ibiza» від отриманих травм померла в лікарні. Керманичів перевірено на стан сп’яніння, вони тверезі.

За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Пам’ятайте, безпека на дорогах залежить в першу чергу від самих водіїв. Тому не нехтуйте Правилами дорожнього руху та нормами чинного законодавства, не сідайте за кермо у стані сп’яніння, бо це може призвести до летальних наслідків.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини