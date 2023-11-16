Один загиблий і двоє травмованих внаслідок ДТП на Львівщині (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 листопада, близько 17.00, на автодорозі «Київ-Чоп» у місті Буськ Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів «Dacia Logan», яким керував 74-річний львів’янин, та «Lexus LХ 470» під керуванням 50-річного жителя Рівненської області.

Внаслідок ДТП водій «Dacia Logan» отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля лікарів, помер у реанімації. Окрім цього, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні: пасажирка «Dacia Logan» – 69-річна львів’янка та пасажирка «Lexus LХ 470» – 49-річна жителька Рівненської області.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області