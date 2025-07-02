Офіцер російського підрозділу ППО визнав причетність до атаки на цивільний літак AZAL – ЗМІ

Розслідувачі підтверджують автентичність пояснювальної записки і голосу російського капітана.

Азербайджанське видання Minval опублікувало документ, який може свідчити про причетність російських військових до обстрілу пасажирського літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), що зазнав авіакатастрофи 25 грудня 2024 року поблизу Грозного. У розпорядженні журналістів опинилася пояснювальна записка, ймовірно написана капітаном ППО Росії Дмитром Паладічуком, який, за цим документом, наказав відкрити вогонь по повітряній цілі в день інциденту.

Як пише Minval, записка надійшла до редакції анонімно разом із відео- та аудіоматеріалами. Журналістське розслідування видання The Insider підтверджує високу ймовірність автентичності документів і голосу на записах. Паладічук, за словами розслідувачів, під час телефонної розмови визнав, що писав пояснювальну “після стрільби по літаку” за вимогою командування та підтвердив свій почерк.

У самій пояснювальній записці йдеться, що 25 грудня вранці, під час атаки дронів на Грозний, ППО зафіксувала “потенційну ціль”, яку нібито не вдалося візуально розпізнати через туман. Капітан передав координати та швидкість об’єкта до командного пункту 51-ї дивізії, після чого отримав наказ знищити його. Перша ракета не влучила, тож він ухвалив рішення про повторний запуск.

Журналісти також звернули увагу, що озвучена Паладічуком швидкість об’єкта — 120 м/с на висоті близько 8 км — не відповідає характеристикам українських безпілотників, що дозволяло військовим зрозуміти, що вони виявили цивільний літак.

За даними “Агентства”, Дмитро Паладічук дійсно служив у військах ППО РФ, зокрема в частині №31665 у Новосибірську, що входить до складу 14-ї армії ВПС і ППО.

Нагадаємо, літак Embraer 190, що виконував рейс із Баку до Грозного, зазнав аварії вранці 25 грудня 2024 року неподалік Актау на заході Казахстану. На борту перебували 67 людей, із яких 38 загинули, 29 вижили. Попереднє розслідування вказало на “проникнення зовнішніх об’єктів” у фюзеляж, що спричинило наскрізні ушкодження. Імовірно, літак був збитий ракетою російських сил ППО, які того дня були приведені у підвищену бойову готовність через атаку дронів на регіон. // Дзеркало тижня