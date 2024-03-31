Охтирські поліцейські встановлюють обставини загибелі пасажира мотоциклу (фото)

У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вчора близько 22.00 години вечора в с. Куземин, від отриманих травм помер 21-річний пасажир мотоциклу.

Як попередньо встановили співробітники поліції, відбулося зіткнення автомобіля “Renault Master” під керуванням 35-річного чоловіка та мотоциклу “BAJAJ PULSAR” за кермом якого перебував неповнолітній місцевий житель.

У результаті автопригоди пасажир мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події. Водія двоколісного з тяжкими травмами госпіталізовано до реанімаційного відділення Охтирської лікарні.

Транспортні засоби вилучено та поміщено на штрафмайданчик поліції

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області