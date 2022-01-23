Олексій Білошицький спростував інформацію про дружні зв’язки поліції та чоловіка, що в’їхав у бензоколонку

“Ось буквально вчора на різних пабліках почало з’являтися відео, де поліцейські ніби відпустили порушника, бо там був або друг, або корупційна складова (тут думки експертів розділилися).

А насправді ж ситуація була наступною:

Екіпаж патрульної поліції Кривого Рогу (не Києва, як це скрізь написали) прибув на виклик співробітників АЗС про те, що особа відмовляється оплатити товар. На час прибуття, на місці вже знаходився також і наряд ДСО. Поліцейські провели з особою профілактичну бесіду, після чого товар було оплачено. Також під час розмови поліцейські помітили, що особа перебуває з ознаками сп’яніння. Прийняли рішення передивитись камери спостереження, щоб з’ясувати, чи саме ця особа була водієм ТЗ під час заїзду на АЗС.

Один з патрульних поліцейських зайшов з цією метою до приміщення АЗС, а інший залишився в авто — перевіряти дані за допомогою службового планшету. У цей час особа відкрила двері патрульного авто і кинула туди якісь солодощі. Далі, швидко попрощавшись зі співробітником ДСО, сіла в авто Lexus і поїхала. Дорогою «водій» збив сміттєвий бак та вогнегасник.

ВІДЕО, де чоловк скоїв ДТП: https://t.me/vartovi_kyiv/28100

Однак, поїхати далеко не вдалось. Вже за декілька хвилин екіпажі патрульної поліції зупинили та заблокували його.” — написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Також він додав, що «друг поліцейських» отримав свої протоколи й за керування у стані сп’яніння і за ДТП, і за залишення місця ДТП.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Вартові еспресо