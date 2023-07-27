Ольгу Харлан, яка не потисла руку росіянці, дискваліфікували на ЧС з фехтування

Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані.

Про це повідомив журналіст Євроспорту Марко Аркарі у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смирнову (15:7) і не потисла їй руку. Смирнова подала протест проти Харлан через відсутність «прояву поваги» і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу, однак судді не змінили свого рішення і Ольга пройшла у наступний раунд.

Тепер у сітці змагань позначили, що болгарка Йоана Ілієва, яка мала змагатися з українкою, автоматично пройшла у наступний раунд.

За правилами FIE «виключення» передбачає дискваліфікацію зі змагань та відсторонення на 60 днів від усіх подальших стартів. Таким чином, Ольга має пропустити й командний турнір з фехтування.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк опублікував фото російської фехтувальниці Анни Смірнової, якій Харлан відмовилась тиснути руку, з російським військовим.

Світлину він поширив у Твіттері, передає Укрінформ.

«На фото Анна Смирнова – та сама російська фехтувальниця, якій українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після здобуття перемоги в чесному двобої. Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста. Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за небажання тиснути руку росіянці. МФФ, це треба сприймати як позицію? Чи не пахнуть російські гроші кровʼю?», – зазначив Подоляк.