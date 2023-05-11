Опіки обличчя, руки та тіла – результат сварки двох жінок на Полтавщині

До Миргородського районного відділу поліції Полтавщини 10 травня, близько 15:30, надійшло повідомлення від медиків швидкої, що в селі Кибинці, Миргородського району, 67-річна місцева мешканка отримала опіки обличчя, руки та тіла під час конфлікту з іншою жінкою. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. Відкрито кримінальне провадження.

Отримавши інформацію про правопорушення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Миргородського райвідділу поліції та спеціаліст-криміналіст.

Віталій Ярмолюк, начальник Миргородського райвідділу поліції, повідомив:

«У ході оперативно-розшукових та слідчих заходів поліцейські встановили особу, причетну до спричинення тілесних ушкоджень жінці. Нею виявилася 64-річна знайома потерпілої. За попередньою інформацією слідства, між жінками виник конфлікт, унаслідок якого 64-річна місцева мешканка облила бензином та підпалила свою 67-річну знайому. З місця події потерпілу з опіками обличчя, руки та тіла медики госпіталізували до Миргородської лікарні. Зі слів лікарів, стан здоров’я жінки – середньої тяжкості. Наразі 64-річна фігурантка дає покази слідчим. Обставини та мотиви злочину з’ясовуються».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом жінці може загрожувати позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Миргородського райвідділу поліції та СУ ГУНП)