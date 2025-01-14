Отруєння дітей в рівненському ліцеї – відомо про 72-х учнів з однаковими симптомами

Попередньо встановлено, що 10 січня близько 12 години декілька учнів молодших класів поскаржилися на розлади травлення.

Про даний факт інспекторка служби освітньої безпеки повідомила медсестру, яка оглянула дітей та надала необхідну допомогу. Учні у супроводі батьків пішли додому.

Станом на сьогодні, 13 січня, відомо про 72 ліцеїстів, у яких виявили такі ж симптоми. Відомо про госпіталізацію однієї дитини.

Про даний факт було повідомлено управління освіти Рівненської міської ради. Залучені усі профільні служби, зокрема, Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За результати перевірки слідчі Рівненського РУП відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Відділ комунікації поліції Рівненської області