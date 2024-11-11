Отруєння грибами на Тернопільщині: померла ще одна дитина з багатодітної родини

У лікарні “Охматдит” померла тринадцятирічна дівчинка, яка постраждала від отруєння дикорослими грибами. Пацієнтка поступила до медзакладу 30 жовтня у важкому стані.

Це вже третя жертва серед багатодітної родини з Копичинців, яка померла від отруєння грибами наприкінці жовтня, повідомляє поліція Тернопільщини.

Після зʼясування обставин поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Слідчі встановили, що мати дітей звернулася за медичною допомогою лише через три дні після вживання грибів.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п’яти років.

Нагадаємо, 27 жовтня чоловік, який був співмешканцем матері дітей, зібрав гриби, що, як виявилося пізніше, були отруйними. Згодом він приготував страви, які вжили всі члени родини, крім матері.

Того ж вечора у дітей з’явилися перші симптоми отруєння, проте звернення до лікарні відбулося лише 30 жовтня, коли стан дітей став критичним.

Від отруєння постраждали 8 неповнолітніх (7 дітей з однієї сім’ї та ще одна дитина, яка у них гостювала) та 59-річний чоловік, який і зібрав гриби.

Спочатку частину дітей перевели до львівської лікарні святого Миколая, проте згодом п’ятьох найважчих пацієнтів направили до київського “Охматдиту”.

Серед них була 2-річна дівчинка, якій провели пересадку печінки, проте лікарям не вдалося її врятувати – дитина померла. Також у лікарні на Тернопільщині помер 59-річний чоловік, який зібрав гриби та приготував страви. // УП. Життя