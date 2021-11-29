Отставные генералы МВД Федосов и Грицак отвергают обвинения в подготовке государственного переворота

Экс-начальник ГУБОП МВД Украины, генерал-майор милиции Эдуард Федосов отрицает, что является одним из вероятных организаторов государственного переворота в Украине.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Ранее журналист американского издания «Buzzfeed News» Кристофер Миллер заявил, что главным куратором переворота является сотрудник ФСБ, которого зовут Василий Лаптев. Также в этом перевороте, в который якобы собирались вовлечь олигарха Рината Ахметова, участвуют Алексей Васильев, Василий Грицак (экс-замглавы Государственной миграционной службы) и Эдуард Федосов. Миллер в своей информации ссылался на источники в Офисе Президента Украины.

Федосов отметил, что со времени увольнения из рядов МВД в феврале 2014 года (по собственному желанию) находится в Киеве, последний раз был в Крыму в 2012 году.

— Готов прийти в любой правоохранительный орган, если это обо мне идет речь. Потому что речь идет о проживающем в Крыму Федосове Эдуарде, а я нахожусь в Киеве. Возможно, кто-то использовал мое имя, может еще что-то. Готов пройти полиграф, если это обо мне, даже в присутствии журналистов, — сказал Федосов.

Экс-милиционер говорит, что последний раз общался с Грицаком по телефону в 2018-2019 годах. С другим экс-сотрудником МВД Алексеем Васильевым (по данным Федосова он находится за пределами Украины) генерал общался по телефону несколько дней назад на разные темы. Федосов говорит, что олигарха Рината Ахметова видел только по телевизору.

Бывший замглавы Государственной миграционной службы Украины и бывший высокопоставленный чиновник МВД Василий Грицак опроверг свое участие в подготовке госпереворота в Украине и втягивание в него Рината Ахметова, сообщает «Обозреватель». Грицак сказал, что не виделся с Ахметовым с 2007 года.

— Никаких дел у меня с ним не было, – подчеркнул Грицак, добавив, что он не уезжал за пределы Украины с 2014 года. – В Крыму я не был еще дольше, последний раз в 2005 году. Говорить о том, что я имею отношение к какому-то сговору или государственному перевороту, использует ли меня Ахметов, или я ему помогаю, нет никаких оснований.

Грицак сказал, что сейчас он не находится во временно оккупированном Россией Крыму, а проживает в Киевской области. Он подтвердил, что был знаком с генералом Эдуардом Федосовым.

— Я работал в Министерстве внутренних дел, он работал в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью… Знаю его нормально, но в последний раз генерала Федосова я видел где-то в 2010-2012 году. У меня есть его номера телефонов, но я с ним не общаюсь, у меня нет никаких вопросов с ним, – рассказал Грицак.

Он также подтвердил знакомство и с Алексеем Васильевым, тоже работавшим в структурах МВД. В последний раз с ним Грицак, по его словам, виделся в 2011 или 2012 году во время вручения наград.

— До сегодняшнего дня я с ним больше не встречался и ни разу не звонил, — подчеркнул бывший чиновник. — Я ни с кем из них не общаюсь… не знаю, какие доказательства могут привести. У меня не могло быть даже замыслов по поводу участия в каком-то государственном перевороте. Меня совсем этот вопрос не интересует, я сейчас занимаюсь своим здоровьем. Я считаю, что это чушь, – резюмировал Грицак.

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