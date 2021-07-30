«П’яне» водіння коштуватиме позбавленому прав ужгородцю понад 55 тис. грн.

Патрульні роти ТОР притягнули до відповідальності нетверезого водія, що їздив після позбавлення права керування судом і вчинив аварію

Це трапилося у вівторок, на вулиці Другетів, в Ужгороді. Близько 18-ї години інспектори отримали виклик про потрійну автопригоду.

Прибувши на місце події, ТОРівці з’ясували, що водій автомобіля Chrysler недотримав безпечної дистанції і наїхав на авто ЗАЗ, який в свою чергу зіткнувся із автівкою Subaru.

Під час перевірки документів інспектори виявили, що винуватець автопригоди позбавлений права керування Ужгородським міськрайонним судом від грудня 2020 року терміном на 12 місяців.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, оскільки водій не виконав рішення суду.

Окрім того, ТОРівці помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов тест на стан сп’яніння на місце за допомогою Драгера. Прилад показав 2.98 проміле.

Охоронці порядку склали адміністративні матеріали за, ст.124 (Вчинення ДТП), ч.2 ст.130 (Керування у стані алкогольного сп’яніння, вдруге за рік) та ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, що позбавлена права керування) КУпАП. Загальна сума штрафу становить 55 250 гривень, інформує патрульна поліція Закарпатської області. // Закарпаття онлайн