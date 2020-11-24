П’яний чиновник за кермом збив на пішохідному переході двох медсестер (відео)

Водій навіть не намагався загальмувати чи уникнути зіткнення.

У Шепетівці Хмельницької області посадовець «Центру пробації» прямо на пішохідному переході збив двох медиків.

За словами свідків аварії, він був настільки п’яний, що ледь тримався на ногах. Співробітника кримінально-виконавчої служби звати Андрій Літвін.

З місця події чиновник втік. Одразу після аварії він зробив спробу забрати автомобільні номери, на яких лежала одна з потерпілих. Злякавшись людського осуду, він накивав п’ятами. Спочатку він переховувався, а потім сам прийшов до поліції та зізнався у скоєному.

Жінки, що працюють медсестрами в Шепетівський районній лікарні, якраз поверталися з роботи додому. Потерпілим лише 33 та 35 років. Одна з пацієнток отримала ЗЧМТ, забій головного мозку, перелом черепа. Друга пацієнтка отримала закритий перелом тазу, множинні забої тіла. // Надзвичайні новини