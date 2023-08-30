П’яний хмельничанин збив на дорозі 5-річного хлопчика. Дитина в комі

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького повідомлено про підозру 25-річному хмельничанину за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом в стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 серпня, близько 21:00 в обласному центрі.

Чоловік перебував за кермом автомобіля «Opel» в стані алкогольного сп’яніння і допустив наїзд на 5-річного хлопчика, який переходив дорогу.

Внаслідок аварії дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Наразі малюк перебуває у комі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури