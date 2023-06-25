П’яний поліцейський від сімох випускників в автівці, в результаті ДТП троє дівчат загинули

На трасі “Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя”, поблизу селища Новгородка Кропивницького району Кіровоградської області, в дорожній аварії загинули троє 17-річних дівчат. Чотирьох підлітків госпіталізували в лікарню. За кермом водій машини перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це Суспільному розповіла речниця територіального управління Державного бюро розслідування в Миколаєві Ольга Проценко.

За даними речниці поліції області Віталіни Бевзенко, повідомлення про аварію надійшло 25 червня близько 4:30 ранку. На місці події стало відомо, що за кермом перебував поліцейський одного з територіальних підрозділів.

“Водій автомобіля також отримав тілесні ушкодження. За кермом він перебував у стані алкогольного сп’яніння”, – сказала Віталіна Бевзенко.

Дорожня аварія на трасі “Кропивницький-Кривий Ріг- Запоріжжя”. Фото: Кіровградської обласної прокуратури

Речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко розповіла Суспільному, що за даними слідства, водій порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет та перекинувся. У салоні машини перебували випускники однієї з місцевих шкіл.

За даними слідства, водій порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не справився з керуванням, зʼїхав у кювет та перекинувся. Фото: Кіровоградської обласної прокуратури

Зі слів речниці територіального управління бюро у Миколаєві Ольги Проценко, працівники ДБР затримали водія.

“Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (частина 4 стаття 286-1 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу. Карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років”.

Керівник центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в області Олександр Ярошенко сказав, що травмованих пасажирів відвезли в Новгородківську районну лікарню.

“Двох травмованих привезли в обласну дитячу лікарню. 16-річна дівчина перебуває у відділенні травматології. У неї забій поперекового відділу. Ще одного хлопця батьки забрали роботи томографію. На 14:15 в дитячу лікарню вони не повернулись”, – розповів генеральний директор лікарні Василь Хорощак.