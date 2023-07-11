П’ятеро людей загинули через аварію гелікоптера з туристами біля Евересту

Щонайменше п’ятеро людей загинули після того, як гелікоптер з іноземними туристами розбився у вівторок біля гори Еверест у Непалі.

Ще одну людину, яка перебувала в авіасудні, усе ще вважають зниклою безвісти, повідомляє AP, пише УНН.

Гелікоптер розбився в районі Ламаджура в Непалі, наразі рятувальники знайшли тіла п’ятьох людей і шукають шостого.

Літак повертався до столиці Катманду у вівторок вранці, в ньому перебували п’ять туристів, які літали в екскурсійну поїздку на найвищу вершину світу. Вважається, що туристи були громадянами Мексики, а пілот був непальцем.

Представники місцевого аеропорту заявили, що погодні умови спричинили зміни в запланованому маршруті польоту гелікоптера, адже під час сезону мусонів та сильних дощів рейси зазвичай затримуються, а маршрути змінюються.

Туристичний і альпіністський сезон закінчився в травні з початком сезону дощів, і туристичні польоти в гори цієї пори року не дуже поширені, оскільки видимість погана, а погодні умови стають непередбачуваними, повідомляють у виданні.